Красную карточку защитника «Локомотива» Ненахова отменили

Таким образом, Максим Ненахов сможет принять участие в ближайшем матче «Локомотива» в чемпионате России. В рамках 12-го тура РПЛ железнодорожники встретятся с «Сочи». Игра состоится в субботу, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.