Назван новый главный тренер «Севильи»

Как и ожидалось, главным тренером «Севильи» стал Хорхе Сампаоли. 62-летний аргентинский специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Первую свою тренировку с «Севильей» Хорхе Сампаоли проведёт уже в четверг вечером.

На должности главного тренера «Севильи» Сампаоли сменил Хулена Лопетеги, под руководством которого команда очень плохо начала сезон. На текущий момент андалузцы занимают 17-е место в таблице Ла Лиги.