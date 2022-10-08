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57 минут назад

Александр Кокорин рассказал об адаптации в кипрском «Арисе»

Чемпионат.comиещё 3

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал об адаптации в кипрском клубе. Он перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. Нападающий ответил на вопрос, подстраивался ли он под «Арис» или «Арис» подстроился под него.

Александр Кокорин рассказал об адаптации в кипрском «Арисе»
Фото: arisfc.comarisfc.com

«Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, которым довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни. Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли – всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура. Неделя – это было слишком сложно и долго. Что касается клубного Октоберфеста, то там клуб всех угощал. Единственное, что болельщики ели острые сосиски и запивали пивом, а мы соблюдали диету. Сложилась простая и душевная атмосфера. Все общаются на равных, никаких барьеров. Пели песни. Было ощущение, что собралась толпа родственников. Если ты видишь юного болельщика, то у него обязательно есть дедушка, который передал ему любовь к «Арису». Снимки с Октоберфеста как семейный фотоальбом. Ко мне подходили фотографироваться целыми семьями», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Футбол,Александр Кокорин,
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