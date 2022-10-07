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3 часа назад

Лахтер благодарен судьбе за сотрудничество с Аршавиным, несмотря на его "финты ушами"

Газета.Ruиещё 2

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о сотрудничестве с бывшим клиентом — футболистом «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андреем Аршавиным.

«Просто крыса!» - футбольный агент рассказал о сотрудничестве с Аршавиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами. Главный урок из сотрудничества с ним: у каждого из нас присутствует лажняк. Что это? Ложное эго! Все время мы думаем, что побеждаем эго, но заблуждаемся. Зрелость крайне редко приходит в юные годы...

Почему Аршавин не советует иметь со мной дело? Потому что кто-то может расспросить. А я отвечу: «Аршавин просто крыса!» Один неглупый парень мне сказал: «Слышал о вас столько гадостей, что у меня не вызывает ни малейшего сомнения: Лахтер — порядочный человек». Вся эта блевотина в прессе на людей разумных действует совершенно иначе! Куча клиентов захотели со мной работать именно потому, что Аршавин и некоторые другие «специалисты» от футбола обо мне отзывались кое-как», — рассказал Лахтер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Аршавин почти всю свою российскую карьеру провел в петербургском «Зените». На его счету около 300 матчей в сине-бело-голубой майке. Вместе с командой он три раза становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Он завершил свою футбольную карьеру в 2018 году, его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана.

Ранее Аршавин, который сейчас занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита», рассказал о своих амбициях стать в будущем тренером футбольной команды.

«Честно говоря, не успел подумать, чем заниматься после завершения карьеры, как поступило предложение от Сергея Фурсенко работать в клубе. Как сейчас складывается моя карьера, я рад. Нравится ходить на работу, быть в футболе. Тренерство? Таких мыслей не возникает. Была мысль пойти учиться на категорию B. Как Ротенберг из менеджера в тренеры? У меня таких амбиций нет», — сообщил Аршавин.

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