«Просто крыса!» - футбольный агент рассказал о сотрудничестве с Аршавиным

«Я благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами. Главный урок из сотрудничества с ним: у каждого из нас присутствует лажняк. Что это? Ложное эго! Все время мы думаем, что побеждаем эго, но заблуждаемся. Зрелость крайне редко приходит в юные годы...



Почему Аршавин не советует иметь со мной дело? Потому что кто-то может расспросить. А я отвечу: «Аршавин просто крыса!» Один неглупый парень мне сказал: «Слышал о вас столько гадостей, что у меня не вызывает ни малейшего сомнения: Лахтер — порядочный человек». Вся эта блевотина в прессе на людей разумных действует совершенно иначе! Куча клиентов захотели со мной работать именно потому, что Аршавин и некоторые другие «специалисты» от футбола обо мне отзывались кое-как», — рассказал Лахтер в интервью «Спорт-Экспрессу».