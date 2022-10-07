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1 час назад

Капелло высказался об игре Кокорина в «Арисе»

Lenta.ruиещё 2

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об успехах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

Капелло высказался об игре Кокорина в «Арисе»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист положительно оценил выступления 31-летнего россиянина.

«Рад, что Кокорин снова играет и забивает», — заявил Капелло.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Это был первый гол нападающего с 29 ноября 2020 года. Тогда футболист отличился в матче против «Ротора» за московский «Спартак».

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.

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