Капелло высказался об игре Кокорина в «Арисе»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об успехах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.
Специалист положительно оценил выступления 31-летнего россиянина.
15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Это был первый гол нападающего с 29 ноября 2020 года. Тогда футболист отличился в матче против «Ротора» за московский «Спартак».
31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.