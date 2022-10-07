Один человек погиб во время столкновений на матче "Химнасии" и "Боки Хуниорс"

Также источник сообщает, что еще трое болельщиков были госпитализированы в тяжелом состоянии. Конфликты болельщиков с полицией начали вспыхивать за пределами стадиона, когда фанаты пытались прорваться на арену, которая была полностью заполнена. Сотрудники органов правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Последствия этого решения испытали те, кто был на стадионе - сначала фанаты начали закрывать лица, а затем футболисты и тренеры, которые находились на скамейках запасных. Последними на себе действие газа почувствовали игроки на поле. Тренер "Боки" Уго Ибарра первым попросил судью прервать матч. Команды провели на поле всего лишь девять минут.