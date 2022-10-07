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3 часа назад

Один человек погиб во время столкновений на матче "Химнасии" и "Боки Хуниорс"

Газета.Ru

Стало известно об одном погибшем у стадиона "Хуан Кармело Серильо" в Ла-Плате (Аргентина) в результате применения слезоточивого газа сотрудниками полиции во время встречи между "Химнасия и Эсгрима" и "Боки Хуниорс", сообщает TyC Sports.

Один человек погиб во время столкновений на матче "Химнасии" и "Боки Хуниорс"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, погиб 57-летний Сезар Регейру. Он скончался от сердечного приступа по дороге в больницу. Стоит отметить, что погибший был футболистом-любителем.

Также источник сообщает, что еще трое болельщиков были госпитализированы в тяжелом состоянии. Конфликты болельщиков с полицией начали вспыхивать за пределами стадиона, когда фанаты пытались прорваться на арену, которая была полностью заполнена. Сотрудники органов правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Последствия этого решения испытали те, кто был на стадионе - сначала фанаты начали закрывать лица, а затем футболисты и тренеры, которые находились на скамейках запасных. Последними на себе действие газа почувствовали игроки на поле. Тренер "Боки" Уго Ибарра первым попросил судью прервать матч. Команды провели на поле всего лишь девять минут.

Футбол,
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