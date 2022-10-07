У Головина проблемы из-за компьютерных игр

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что у полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина есть серьезные проблемы из-за чрезмерного увлечения компьютерными играми.
"Что Головин в Европе никому особо не нужен — очевидно. Первый сезон был на импульсе — парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит. За тебя заплатили пароход денег — так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с "Дотой", которая никуда не делась... До четырех утра играем! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!" - сказал Лахтер в интервью "Спорт-Экспрессу".
Футболист выступает за "Монако" с 2018 года. До этого всю профессиональную карьеру 26-летний полузащитник провел в московском ЦСКА.
Ранее Головин заявил о желании попробовать себя в одном из лучших клубов Европы.
"О чем сейчас мечтаю? Конечно, всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же "Манчестер", "Челси", "Барсу", "Реал". "Юнайтед" в последние годы не блещет? "Юнайтед" все равно — топ-команда, у них такая история. Для меня это даже больший топ, чем "Сити". Но не так, чтобы я прямо думал, на каждый матч выходил c мыcлью: как бы мне так cыграть, чтобы на меня поcмотрели люди из этих клубов. Проcто живу cегодняшним днем и cледующим матчем. Играю на cвой макcимум — и вcе", — сказал Головин.