Нападающий "Манчестер Сити" Холанд побил рекорд АПЛ по зарплате

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд является самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) на данный момент, пишет газета Daily Mail.

По ее информации, 22-летний футболист получает рекордные £865 тыс. в неделю. Такая сумма набирается благодаря тому, что к окладу игрока еженедельно плюсуются бонусы за забитые голы и другие результативные действия. Никто из игроков АПЛ не может сравниться с Холандом по уровню доходов. В нынешнем сезоне форвард забил 14 голов в АПЛ и пять - в Лиге чемпионов.

Издание посчитало, что за сезон Холанд, благодаря своей результативности и щедрым бонусам, получит примерно £45 млн.