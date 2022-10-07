Нападающий "Манчестер Сити" Холанд побил рекорд АПЛ по зарплате

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд является самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) на данный момент, пишет газета Daily Mail.
По ее информации, 22-летний футболист получает рекордные £865 тыс. в неделю. Такая сумма набирается благодаря тому, что к окладу игрока еженедельно плюсуются бонусы за забитые голы и другие результативные действия. Никто из игроков АПЛ не может сравниться с Холандом по уровню доходов. В нынешнем сезоне форвард забил 14 голов в АПЛ и пять - в Лиге чемпионов.
Издание посчитало, что за сезон Холанд, благодаря своей результативности и щедрым бонусам, получит примерно £45 млн.
Ранее стало известно, что Холанд достиг отметки в 103 забитых мяча за клубную карьеру. Норвежский нападающий провел 100 игр за дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Сити". Показатель Холланда является лучшим по количеству голов за 100 матчей за клубы из топ-лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). После Холланда по этому показателю следуют бразильские экс-футболисты Ромарио и Роналдо, которые за карьеру в Европе забили 90 и 86 голов в своих первых ста матчах соответственно. У нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси этот показатель составляет 41 гол, у форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду — 16.