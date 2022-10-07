Экс-игрока "Уфы" наказали за попытку купить военный билет

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 400 тыс. рублей 23-летнего Дмитрия Белозерова, который ранее выступал за футбольный клуб "Уфа", сообщает ТАСС.

Экс-игрок молодежной команды через посредника передал 175 тыс. рублей за уклонение от военной службы. В суде было установлено, что посредник не передал деньги сотруднику военного комиссариата. Белозеров признал вину полностью и раскаялся в содеянном.

"При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, способствование в изобличении иных участников преступления", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Уфимский суд признал виновными трех бывших хоккеистов "Салавата Юлаева", которые, как и Белозеров, давали взятки за покупку военного билета. В итоге Владислав Лукин получил штраф в 2,2 млн рублей, в то время как нападающий СКА Михаил Воробьев был оштрафован на 2 млн рублей и снова стал военнообязанным, а голкипер Анвар Сулейманов получил штраф в 3 млн рублей и условный срок на пять лет.