Экс-игрок сборной России призвал не судить за фото с дорогими машинами и проститутками

— У нас в России берут [из соцсетей] фотографии некоторых футболистов и всех под одну гребенку подписывают. Мол, вот они все такие извращенцы, ездят на [дорогих] машинах, с проститутками и так далее. Один человек спалился — все они плохие. Говорят: «Почему плохо сыграли? Да потому что они были с проститутками!» — сказал Быстров.