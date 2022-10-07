Экс-игрок сборной России призвал не судить за фото с дорогими машинами и проститутками

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров в эфире программы «Есть тема! на «Матч ТВ» призвал не судить всех российских футболистов по публикациям отдельных игроков в социальных сетях.
— У нас в России берут [из соцсетей] фотографии некоторых футболистов и всех под одну гребенку подписывают. Мол, вот они все такие извращенцы, ездят на [дорогих] машинах, с проститутками и так далее. Один человек спалился — все они плохие. Говорят: «Почему плохо сыграли? Да потому что они были с проститутками!» — сказал Быстров.
Быстров в составе «Зенита» дважды выигрывал чемпионат России, по разу Кубок и Суперкубок страны, за «Тосно» — Кубок страны. Также Владимир — бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России.