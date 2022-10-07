Агент Головина ответил на слова Лахтера об игромании футболиста

"За тебя заплатили пароход денег — так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с "Дотой", которая никуда не делась... До четырех утра играем! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!" — сказал Лахтер в интервью "Спорт-Экспрессу".