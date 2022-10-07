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1 час назад

Агент Головина возмутился словами Лахтера об игромании футболиста

Газета.Ruиещё 1

Представитель полузащитника "Монако" и сборной России по футболу Александра Головина Александр Клюев отреагировал на обвинения его клиента в чрезмерном пристрастии к компьютерным играм со стороны известного футбольного агента Денниса Лахтера.

Агент Головина ответил на слова Лахтера об игромании футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Комментировать здесь что-либо по сути нечего. Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности. Деннис Лахтер либо не выспался, либо сошел с ума", — заявил Клюев "Спорт-Экспрессу".

Ранее Лахтер рассказал, что у Головина есть серьезные проблемы из-за увлечения играми.

"За тебя заплатили пароход денег — так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с "Дотой", которая никуда не делась... До четырех утра играем! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!" — сказал Лахтер в интервью "Спорт-Экспрессу".

Футболист выступает за "Монако" с 2018 года. До этого всю профессиональную карьеру 26-летний полузащитник провел в московском ЦСКА.

Футбол,Деннис Лахтер,Александр Клюев,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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