Лахтер рассказал о причинах сорвавшегося перехода Аршавина в "Барселону"

Но в чем сила Аршавина — он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним — двухметровая пилорама или еще какой монстр. Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу, мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Шава со своим росточком — совсем другой! Как называл его за глаза Венгер, «F****** midget» (гребаный гном)... Яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет! Это его сильное качество», — рассказал Лахтер в интервью «Спорт-Экспрессу».