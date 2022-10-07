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1 час назад

Лахтер рассказал о причинах сорвавшегося перехода Аршавина в "Барселону"

Газета.Ru

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, почему сорвался переход бывшего игрока петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина в «Барселону».

Лахтер рассказал о причинах сорвавшегося перехода Аршавина в "Барселону"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Барселона» обратилась официально в «Зенит». Получили какой-то сатирический ответ. Типа: если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок. В «Барсе» охренели, конечно, от такого неприкрытого быкования.

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Аршавин обескуражен был в первую очередь тем, что ему даже не сказал никто! Наверное, право клуба отказывать, но вы же как себя позиционируете? «Андрей Сергеевич, наш бог, царь и так далее» — и тут об него просто вытирают ноги!

Но в чем сила Аршавина — он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним — двухметровая пилорама или еще какой монстр. Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу, мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Шава со своим росточком — совсем другой! Как называл его за глаза Венгер, «F****** midget» (гребаный гном)... Яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет! Это его сильное качество», — рассказал Лахтер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Аршавин почти всю свою российскую карьеру провел в петербургском «Зените». На его счету около 300 матчей в сине-бело-голубой майке. Вместе с командой он три раза становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Он завершил свою футбольную карьеру в 2018 году, его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана.

Ранее Аршавин, который сейчас занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита», рассказал о своих амбициях стать в будущем тренером футбольной команды.

«Честно говоря, не успел подумать, чем заниматься после завершения карьеры, как поступило предложение от Сергея Фурсенко работать в клубе. Как сейчас складывается моя карьера, я рад. Нравится ходить на работу, быть в футболе. Тренерство? Таких мыслей не возникает. Была мысль пойти учиться на категорию B. Как Ротенберг из менеджера в тренеры? У меня таких амбиций нет», — сообщил Аршавин.

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