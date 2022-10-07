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1 час назад

Аршавин ответил на критику Лахтера

Евро-футбол.Ру

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин отреагировал на критику со стороны своего бывшего агента Денниса Лахтера.

Аршавин ответил на критику Лахтера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лахтер назвал меня душным? Я даже не знал об этом, если бы вы мне об этом не сказали. Я не буду на это обращать внимания», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

В период своей карьеры Аршавин выступал за такие клубы, как «Зенит», «Кайрат», «Кубань» и лондонский «Арсенал». Профессиональную игровую карьеру футболист завершил в начале 2019 года. В настоящий момент экс-форвард сборной России занимает должность помощника исполнительного комитета в своём родном клубе «Зените».

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