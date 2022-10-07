Гвардиола прокомментировал новое назначение Хаби Алонсо

«Он был выдающимся сдерживающим полузащитником. Будучи таким игроком, он великолепно читает игру. К тому же, это — отличный парень. Это великолепная возможность для него, работа в Бундеслиге, которую он хорошо знает. К тому же, команда выступает в Лиге чемпионов. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.