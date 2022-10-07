В «Манчестер Юнайтед» оценили вероятность ухода Роналду

В английском клубе «Манчестер Юнайтед» оценили вероятность ухода португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает ESPN.

В МЮ выразили уверенность в том, что Роналду не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Отмечается, что такое мнение обусловлено отсутствием интереса к футболисту. При этом в команде готовы к тому, что форвард захочет уйти из-за отсутствия игровой практики.

1 сентября с закрытием летнего трансферного окна стало известно, что португалец останется в МЮ. Ранее сообщалось о переговорах агента футболиста Жорже Мендеша с итальянскими «Наполи» и «Миланом», немецкой «Боруссией» и английским «Челси».