Дзюба появился на поле впервые за месяц

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте: отличился нападающий «Аданы» Бритт Ассомбалонга. Спустя девять минут Лазар Маркович с паса Гюная Гювенча его сравнял. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Газиантепа» Эртугрул Эрсой. На 84-й минуте на поле появился Артём Дзюба, не игравший с 12 сентября. Россиянин пропустил три матча, но в игре с «Газиантепом» но отметиться результативными действиями за отведённое время не сумел.