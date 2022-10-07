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1 час назад

Дзюба появился на поле впервые за месяц, но «Адана» сыграла вничью с «Газиантепом»

Чемпионат.com

Сегодня, 7 октября, на стадионе «Газиантеп Арена» состоялся матч 9-го тура турецкой Суперлиги. Встречались местный «Газиантеп» и «Адана Демирспор». Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Дзюба появился на поле впервые за месяц
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте: отличился нападающий «Аданы» Бритт Ассомбалонга. Спустя девять минут Лазар Маркович с паса Гюная Гювенча его сравнял. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Газиантепа» Эртугрул Эрсой. На 84-й минуте на поле появился Артём Дзюба, не игравший с 12 сентября. Россиянин пропустил три матча, но в игре с «Газиантепом» но отметиться результативными действиями за отведённое время не сумел.

«Адана Демирспор» в девяти матчах чемпионата Турции набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное первое место. «Газиантеп» (12) — девятый.

Футбол,Артем Дзюба,
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