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2 часа назад

"Барселона" установит статую Лионеля Месси

Газета.Ruиещё 1

Каталонская "Барселона" намерена установить статую аргентинского нападающего Лионеля Месси, который большую часть карьеры провел в каталонской команде. Об этом рассказал президент клуба Жоан Лапорта.

"Барселона" установит статую Лионеля Месси
Фото: ReutersReuters

"Мы построим статую Лео Месси за пределами "Камп Ноу". Решение принято", — приводит слова Лапорты Goal. Месси проводит второй сезон во французском "ПСЖ", "Барселону" он покинул в 2021-м году.

В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн. Месси является воспитанником "Барселоны".

Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Ранее сообщалось, что руководство каталонской "Барселоны" продолжает работать над потенциальным возвращением аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан сине-гранатовых. Вероятность трансфера 35-летнего южноамериканца из "Пари Сен-Жермен" в "Барсу" оценивается как низкая, из-за задолженностей каталонской команды по зарплате, которая осталась после пандемии. Отмечается, что с наибольшей долей вероятности Месси по окончании нынешнего сезона продлит контракт с "ПСЖ" еще на год.

Футбол,Лионель Месси,
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