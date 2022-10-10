"Барселона" установит статую Лионеля Месси

В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн. Месси является воспитанником "Барселоны".

Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". Ранее сообщалось, что руководство каталонской "Барселоны" продолжает работать над потенциальным возвращением аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан сине-гранатовых. Вероятность трансфера 35-летнего южноамериканца из "Пари Сен-Жермен" в "Барсу" оценивается как низкая, из-за задолженностей каталонской команды по зарплате, которая осталась после пандемии. Отмечается, что с наибольшей долей вероятности Месси по окончании нынешнего сезона продлит контракт с "ПСЖ" еще на год.