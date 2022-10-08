Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

УЕФА отказался от идеи расширить число участников чемпионата Европы

Газета.Ruиещё 2

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от идеи расширить число команд — участниц чемпионата Европы по футболу до 32, пишет британское издание Daily Mail.

УЕФА отказался от идеи расширить число участников чемпионата Европы
Фото: ReutersReuters

Ранее УЕФА обдумывал вариант изменения формата финальной части турнира с 2028 года, увеличив число участников до 32 сборных. Напомним, что в 2016 году количество команд в европейском первенстве уже возросло с 16 до 24.

Причиной отказа от рассмотрения вопроса стала позиция европейских телевещателей, которые считают, что квалификация, по итогам которой на чемпионат выходят 32 сборные из 55, неинтересна для зрителей, а ее результаты были бы предсказуемыми.

Официальное решение по данному направлению будет принято на исполкоме УЕФА в ноябре.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Ранее футбольный агент Герман Ткаченко высказался о санкциях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении Российского футбольного союза (РФС).

Футбол,Герман Ткаченко,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители