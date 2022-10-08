УЕФА отказался от идеи расширить число участников чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от идеи расширить число команд — участниц чемпионата Европы по футболу до 32, пишет британское издание Daily Mail.

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Ранее УЕФА обдумывал вариант изменения формата финальной части турнира с 2028 года, увеличив число участников до 32 сборных. Напомним, что в 2016 году количество команд в европейском первенстве уже возросло с 16 до 24.

Причиной отказа от рассмотрения вопроса стала позиция европейских телевещателей, которые считают, что квалификация, по итогам которой на чемпионат выходят 32 сборные из 55, неинтересна для зрителей, а ее результаты были бы предсказуемыми.

Официальное решение по данному направлению будет принято на исполкоме УЕФА в ноябре.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.