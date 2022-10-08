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2 часа назад

Владельца «Манчестер Сити» подозревают в помощи российским миллиардерам с обходом санкций

Чемпионат.com

Шейх Мансур, являющийся владельцем английского «Манчестер Сити», стал фигурантом расследования Министерства иностранных дел Великобритании за возможную помощь Роману Абрамовичу и другим высокопоставленным российским бизнесменам в уклонении от санкций, сообщает The Telegrafe.

Владельца «Манчестер Сити» заподозрили в помощи российским миллиардерам с обходом санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям источника, запрос в министерство иностранных дел о проведении расследования предполагаемой роли шейха Мансура в содействии уклонению от санкций был подан адвокатами.

Сообщается, что высокопоставленные российские бизнесмены очень часто обращались к Мансуру за помощью с перемещением предметов роскоши в ОАЭ.

В представлении содержится просьба к министру иностранных дел Джеймсу Клеверли расследовать, совершил ли шейх Мансур какие-либо правонарушения и следует ли подвергнуть его самого санкциям.

Футбол,Роман Абрамович,
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