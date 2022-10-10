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1 час назад

«Барса» подтвердила согласование трансфера Гризманна в «Атлетико»: «Добились важного – значительно разгрузили платежку»

Sports.ruиещё 2

Директор «Барселоны» подтвердил согласование перехода Антуана Гризманна в «Атлетико».

Директор «Барселоны» подтвердил переход Антуана Гризманна в «Атлетико»
Фото: Sports.ruSports.ru

Сообщалось, что форвард окончательно станет игроком мадридского клуба за 20+4 млн евро.

«Сделку закрыли на этой [прошлой] неделе. На мой взгляд, мы добились важного – значительно разгрузили платежку», – сказал Матеу Алемани.

Срок аренды француза в «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года, его контракт с каталонцами действует до июня 2024-го.

«Атлетико» все же выкупит Гризманна у «Барсы» – но за 20 млн, а не за 40. Больше никаких появлений после 60-й минуты

Футбол,Антуан Гризманн,
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