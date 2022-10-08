Чего ожидать от главного преследователя петербуржцев

8 октября в матче 12-го тура РПЛ ЦСКА сыграет с «Динамо». Московское дерби, в котором один клуб борется за чемпионство, а второй увяз в середине турнирной таблицы. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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ЦСКА - «Динамо»: прогноз и ставки на матч РПЛ 8 октября, коэффициенты букмекеров

8 октября ЦСКА на своем поле сыграет с «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности. Шансы «Динамо» аналитики оценили коэффициентом 4.55 (21%), а на ничью можно сделать ставку за 3.90 (25%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 – за 2.15.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.70. С коэффициентом 2.15 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

ЦСКА - «Динамо»: какие делать ставки на игру РПЛ 8 октября

Армейцы продолжают свой неплохой сезон. Да, от «Зенита» отставание уже 6 баллов, но прямо сейчас ЦСКА - главный преследователь петербуржцев. Могло быть и меньше, но случилось обидное поражение от «Торпедо». А в остальном ЦСКА выглядит солидно: собирает очки в матчах с середняками и аутсайдерами, да и на фоне конкурентов смотрится неплохо. Головной болью для Владимира Федотова стала травма Игоря Дивеева, теперь в обороне играют буквально те, кто жив. Тот же Бруно Фукс в очередной раз угодил на больничный.

Зато в атаке все неплохо: Федор Чалов раззабивался так, что Антону Заболотному впору подыскивать новую команду. Чалов неплохо спелся с группой атаки в лице Медины и Карраскаля. В общем, Владимир Федотов работает и работает неплохо. Его команда постепенно обретает нужный ему вид.

А вот у Славиши Йокановича большие проблемы. Да, у «Динамо» большие пертурбации в составе, но и новичков бело-голубые подписали качественных. Но пока команды у сербского специалиста не получается. 3 последних матча в РПЛ - 3 поражения. Но результат это одно, куда важнее, что игры не просматривается.

И ладно бы проблемы были в линии обороны, которая поменялась практически полностью. Но и в атаке, где все игроки остались на своих местах, у динамовцев беда. От идей Сандро Шварца команда уже отошла, а философию Йокановича еще не приняла. Вот и пошли уже слухи об отставке серба.

ЦСКА 3 своих последних матча выиграл со счетом 2:1. Стабильность - признак мастерства, вполне вероятно продолжение серии. У «Динамо» беда в обороне, но и армейцы сзади обязательно дадут сопернику создать несколько моментов. Но на сегодня ЦСКА явно сильнее. Поставить на победу хозяев со счетом 2:1 в БК Фонбет можно с коэффициентом 8.50.

Учитывая проблемы команд в обороне, наверняка стоит ждать результативный футбол. И те, и другие куда более сильны в группе атаки. У «Динамо» хоть и есть проблемы с игрой, но класса Смолова, Захаряна, Тюкавина должно хватить как минимум на один гол. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно в БК Фонбет за 1.70.

Ну и классическая ставка на то, что обе забьют. Аргументация здесь такая же: слишком слаба защита у команд и слишком хороша атака. Букмекер Фонбет предлагает на данный исход коэффициент 1.70.

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