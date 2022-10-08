Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Гвардиола: «Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от выступлений полузащитника Ромео Лавии за «Саутгемптон». Напомним, бельгиец летом покинул «горожан» и присоединился к «святым» на постоянной основе, но при этом у «Манчестер Сити» есть право выкупа своего воспитанника за сумму в районе 45 миллионов евро.

Гвардиола: «Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне», но потом получил травму. Он покинул «Манчестер Сити» только по той причине, что мы получили выгодное предложение для его развития, но при этом у нас будет возможность вернуть его», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Отметим, что Лавиа не сыграет сегодня с «Манчестер Сити» из-за травмы. Бельгийца уже летом пытался приобрести «Челси», который предлагал 55 миллионов евро.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители