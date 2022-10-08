Гвардиола: «Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне»

«Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне», но потом получил травму. Он покинул «Манчестер Сити» только по той причине, что мы получили выгодное предложение для его развития, но при этом у нас будет возможность вернуть его», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.