Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Кукурелья: «Никогда бы не подумал, что воссоединюсь с Поттером в «Челси»

Евро-футбол.Ру

Защитник «Челси» Марк Кукурелья отреагировал на назначение Грэма Поттера на пост главного тренера «пенсионеров». Напомним, что год назад Кукурелья был куплен в «Брайтон» как раз по инициативе Поттера.

«Никогда бы не подумал, что воссоединюсь с Поттером в «Челси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Никогда бы не подумал, что воссоединюсь с Поттером в «Челси». Это очень странно, но в то же время это хорошая новость», – цитирует Кукурелью официальный сайт «пенсионеров».

Летом Кукурелья перешёл в «Челси» за сумму, которая с учётом бонусов может дойти до 70 миллионов евро. В начале сентября Грэм Поттер заменил на посту главного тренера «пенсионеров» Томаса Тухеля, который неожиданно был отправлен в отставку.

Футбол,Томас Тухель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители