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2 часа назад

Дубль Джеко принёс «Интеру» победу над «Сассуоло»

Чемпионат.com

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в которой «Сассуоло» принимал на своём поле миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.

Дубль Джеко принёс «Интеру» победу над «Сассуоло»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первыми открыли счёт гости. Под занавес первой половины встречи, на 44-й минуте, нападающий Эдин Джеко реализовал точный пас Дензела Думфриса. Хозяева смогли сравнять счёт только на 60-й минуте матча, когда Давиде Фраттези забил гол после точного паса Рожерио. Однако гости не сдались и совсем скоро снова вышли вперёд благодаря усилиям боснийского форварда Эдина Джеко, который также оформил дубль в игре (ассистировал ему Генрих Мхитарян). Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Интера» со счётом 2:1.

Футбол,Эдин Джеко,Генрих Мхитарян,
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