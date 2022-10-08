"Милан" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии

Футбольный клуб "Милан" со счетом 2:0 обыграл "Ювентус" в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.
На первой компенсированной к первому тайму минуте гол забил Фикайо Томори. На 54-й минуте встречи отличился Браим Диас.
"Ювентус" и "Милан" являются самыми титулованными командами итальянского первенства. Суммарно на счету команд 55 чемпионских титулов - 36 раз побеждал "Ювентус, 19 - "Милан". Также в тройку лучших по этому показателю входит "Интер", который 19 раз становился чемпионом Италии. "Милан" является действующим победителем итальянского первенства.
"Милан" поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков в 9 матчах. "Ювентус" располагается на 8-й позиции после 9 игр с 13 очками. В следующем туре "Милан" на выезде встретится с "Вероной" 16 октября. "Ювентус" днем ранее сыграет в гостях против "Торино".