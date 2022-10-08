"Милан" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии

Футбольный клуб "Милан" со счетом 2:0 обыграл "Ювентус" в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.

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На первой компенсированной к первому тайму минуте гол забил Фикайо Томори. На 54-й минуте встречи отличился Браим Диас.

"Ювентус" и "Милан" являются самыми титулованными командами итальянского первенства. Суммарно на счету команд 55 чемпионских титулов - 36 раз побеждал "Ювентус, 19 - "Милан". Также в тройку лучших по этому показателю входит "Интер", который 19 раз становился чемпионом Италии. "Милан" является действующим победителем итальянского первенства.