Циннбауэр покинул пост главного тренера "Локомотива"

Московский «Локомотив» уволил Томаса Цорна с должности спортивного директора команды, а также главного тренера Йозефа Циннбауэра. Об этом железнодорожники объявили на своём официальном сайте.

Напомним, сегодня «Локомотив» разгромно уступил «Сочи» со счётом 0:4 в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате, за эти встречи клуб забил три гола и пропустил 13 мячей в свои ворота. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место, у них в активе всего девять набранных очков.