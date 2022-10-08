Де Брейне установил новый рекорд "Манчестер Сити"

Полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне установил рекорд клуба по количеству голевых передач, сообщает официальный сайт АПЛ.

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В девятом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» со счетом 4:0. Бельгиец сделал в этой игре одну результативную передачу, доведя, таким образом, число своих ассистов до 94. Это лучший показатель за всю историю команды.

Ранее рекорд принадлежал испанцу Давиду Сильве, который отдал 93 голевые передачи.

Ранее стало известно, что норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) на данный момент.

По ее информации, 22-летний футболист получает рекордные £865 тыс. в неделю. Такая сумма набирается благодаря тому, что к окладу игрока еженедельно плюсуются бонусы за забитые голы и другие результативные действия.