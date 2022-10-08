Кварацхелия назвал Роналду своим кумиром в мире футбола

Футболист сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, кто из звезд мирового футбола является его кумиром.
«Кумир? Криштиану Роналду. Хотя моей первой любовью был Гути из мадридского «Реала». Когда в детстве играл в футбол с друзьями в Тбилиси, у нас были белые футболки, и я писал на спине его имя», — сказал Кварацхелия в интервью Calciomercato.
4 октября полузащитник забил гол и сделал голевую передачу в матче «Наполи» в Лиге чемпионов с нидерландским «Аяксом» (6:1). Всего в восьми матчах Серии А Кварацхелия забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Хвича является лучшим бомбардиром команды.
Стоит отметить, что в скором времени после дебюта за Кварацхелией и среди болельщиков, и в СМИ закрепилось прозвище «Кварадона».
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил уровень игры бывшего полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, который сейчас является звездой итальянского «Наполи».
«На мой взгляд, Хвича Кварацхелия — огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня, если продолжит так играть. У него есть все необходимые качества и способности для этого. Хвича уже доказал, что является топ-игроком», — заявил Каррера.