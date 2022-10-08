Кварацхелия назвал Роналду своим кумиром в мире футбола

«Кумир? Криштиану Роналду. Хотя моей первой любовью был Гути из мадридского «Реала». Когда в детстве играл в футбол с друзьями в Тбилиси, у нас были белые футболки, и я писал на спине его имя», — сказал Кварацхелия в интервью Calciomercato.