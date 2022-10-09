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1 час назад

ПСЖ без Месси не смог обыграть "Реймс"

Soccer Newsиещё 2

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с "Реймсом" со счетом 0:0.

ПСЖ без Месси не смог обыграть "Реймс"
Фото: пресс-служба клуба "ПСЖ"пресс-служба клуба "ПСЖ"

Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Серхио Рамоса.

ПСЖ, набрав 26 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 8 очками вышел на 14-ю позицию.

"Реймс" – ПСЖ - 0:0

"Реймс": Диуф, Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Флип (ван Берген, 76), Матусива, Мунеци, Лопи (Мбуку, 84), Зенели (Думбия, 79), Балогун.

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Верратти (Витинья, 46), Сарабия (Хакими, 88), Фабиан Руис, Солер (Неймар, 57), Мбаппе.

Удаление: Рамос (41).

Футбол,Фабиан Руис,Серхио Рамос,
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