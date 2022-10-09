ПСЖ без Месси не смог обыграть "Реймс"

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с "Реймсом" со счетом 0:0.
Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Серхио Рамоса.
ПСЖ, набрав 26 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 8 очками вышел на 14-ю позицию.
"Реймс" – ПСЖ - 0:0
"Реймс": Диуф, Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Флип (ван Берген, 76), Матусива, Мунеци, Лопи (Мбуку, 84), Зенели (Думбия, 79), Балогун.
ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Верратти (Витинья, 46), Сарабия (Хакими, 88), Фабиан Руис, Солер (Неймар, 57), Мбаппе.
Удаление: Рамос (41).