«Локомотив» ведет переговоры о возвращении Семина

По данным «Спорт Экспресс», встреча с Семиным состоялась неделю назад, то есть до увольнения с этого поста немца Йозефа Циннбауэра, передает «Интерфакс» .

Юрий Семин возглавлял железнодорожников четыре раза: с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. При нем «Локомотив» три раза (2002, 2004 и 2018 годы) выиграл чемпионат России.