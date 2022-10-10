Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
24 минуты назад

Московский футбольный клуб «Локомотив» ведет переговоры о возвращении Юрия Семина на пост тренера

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» встречалось с Юрием Семиным и обсудило его возможное назначение на должность главного тренера команды.

«Локомотив» ведет переговоры о возвращении Семина
Фото: ТАССТАСС

По данным «Спорт Экспресс», встреча с Семиным состоялась неделю назад, то есть до увольнения с этого поста немца Йозефа Циннбауэра, передает «Интерфакс».

Юрий Семин возглавлял железнодорожников четыре раза: с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. При нем «Локомотив» три раза (2002, 2004 и 2018 годы) выиграл чемпионат России.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн покинули футбольный клуб после крупного поражения.

Футбол,Томас Цорн,Юрий Семин,Локомотив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители