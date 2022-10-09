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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду за 11 миллионов евро

Советский спорт

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в покупке.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду за 11 млн евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно за 11 миллионов евро. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Интер Майами» заинтересован в покупке игрока и готов платить португальцу 34 миллиона евро за сезон. При этом наставник «МЮ» Эрик тен Хаг не станет препятствовать его уходу.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану провел шесть матчей, однако не смог отметиться результативными действиями. В Лиге Европы он принял участие в трех играх, заработав «1+1».

Текущий контракт с «манкунианцами» истекает летом 2023-го.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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