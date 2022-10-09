Украина узнала соперников в отборе на Евро-2024

Во Франкфурте прошла жеребьевка отборочного этапа Чемпионата Европы-2024 по футболу. Итоги сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная России не была допущена до жеребьевки из-за санкций после начала спецоперации на Украине.
Белоруссия попала в группу «I» к Швейцарии, Израилю, Румынии, Андорре и сборной самопровозглашенного Косово.
Соперниками сборной Украины по группе «С» стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.
В одной группе «B» жребий свел действующего чемпиона мира, Францию, со сборной Нидерландов. Их соперники - Ирландия, Греция и Гибралтар.
Каждая команда в группе сыграет с другой дважды. Две лучшие команды в каждой группе автоматически выходят в финал вместе с хозяйкой чемпионата – Германией. Это 21 из 24 мест в финале. Еще три места будут разыграны в плей-офф.