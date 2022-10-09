Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Украина узнала соперников в отборе на Евро-2024

Майк Габриелян

Во Франкфурте прошла жеребьевка отборочного этапа Чемпионата Европы-2024 по футболу. Итоги сообщает официальный сайт УЕФА.

Украина узнала соперников в отборе на Евро-2024
Фото: ТАССТАСС

Сборная России не была допущена до жеребьевки из-за санкций после начала спецоперации на Украине.

Белоруссия попала в группу «I» к Швейцарии, Израилю, Румынии, Андорре и сборной самопровозглашенного Косово.

Соперниками сборной Украины по группе «С» стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В одной группе «B» жребий свел действующего чемпиона мира, Францию, со сборной Нидерландов. Их соперники - Ирландия, Греция и Гибралтар.

Каждая команда в группе сыграет с другой дважды. Две лучшие команды в каждой группе автоматически выходят в финал вместе с хозяйкой чемпионата – Германией. Это 21 из 24 мест в финале. Еще три места будут разыграны в плей-офф.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители