Воспитанники Ларина из РПЛ попросили обжаловать его приговор

«Мы, футболисты ведущих российских клубов, воспитанники школы «Чертаново», обращаемся к руководству Москомспорта с просьбой обжаловать приговор в отношении бывшего директора нашей школы Николая Юрьевича Ларина. Как потерпевшая сторона в процессе вы имеете на это право, и мы просим, чтобы вы этим правом воспользовались. От вас зависит, будет ли Ларин сидеть три года в тюрьме или выйдет на свободу и сможет еще многое сделать для российского футбола», — приводит слова обращения футболистов «Матч ТВ».