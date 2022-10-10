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43 минуты назад

Воспитанники Ларина из РПЛ обратились в Москомспорт с просьбой обжаловать его приговор

Чемпионат.comиещё 3

Воспитанники академии «Чертаново», ныне выступающие в клубах Российской Премьер-Лиги, обратились в департамент спорта города Москвы с просьбой обжаловать приговор, вынесенный бывшему руководителю академии Николаю Ларину. Функционер был приговорён к трем годам исправительной колонии за мошенничество, с него будет взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Эту сумму помогли покрыть ему футболисты.

Воспитанники Ларина из РПЛ попросили обжаловать его приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, футболисты ведущих российских клубов, воспитанники школы «Чертаново», обращаемся к руководству Москомспорта с просьбой обжаловать приговор в отношении бывшего директора нашей школы Николая Юрьевича Ларина. Как потерпевшая сторона в процессе вы имеете на это право, и мы просим, чтобы вы этим правом воспользовались. От вас зависит, будет ли Ларин сидеть три года в тюрьме или выйдет на свободу и сможет еще многое сделать для российского футбола», — приводит слова обращения футболистов «Матч ТВ».

Под письмом подписались: Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский (все — «Спартак»), Максим Глушенков, Максим Витюгов, Александр Коваленко, Сергей Пиняев, Роман Ежов, Александр Солдатенков, Артём Соколов, Иван Ломаев и Дмитрий Цыпченко (все — «Крылья Советов»).

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