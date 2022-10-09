Умер легенда советского «Шахтера» Юрий Дегтерев

Умер легендарный вратарь советского «Шахтера» (Донецк) Юрий Дегтерев. О смерти спортсмена сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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В последние годы Дегтерев сильно болел. Он скончался ночью 9 октября в Донецке, когда ВСУ обстреливали центр города. Ему было 74 года.

По словам Пушилина, Дегтерев был настоящим человеком, гордостью Донбасса. «Такие люди ковали победы советского футбола» и бились на поле до последнего, «проявляя шахтерский характер».

Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким.

Юрий Дегтерев был голкипером «Шахтера» с 18 до 35 лет. Он также сыграл 17 матчей за сборную СССР.

Вместе с командой вратарь завоевал серебряную и бронзовую медаль чемпионата СССР, а также кубок СССР.