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2 часа назад

Умер легенда советского «Шахтера» Юрий Дегтерев

Елена Прошина

Умер легендарный вратарь советского «Шахтера» (Донецк) Юрий Дегтерев. О смерти спортсмена сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Умер легенда советского «Шахтера» Юрий Дегтерев
Фото: WIkipediaWIkipedia

В последние годы Дегтерев сильно болел. Он скончался ночью 9 октября в Донецке, когда ВСУ обстреливали центр города. Ему было 74 года.

По словам Пушилина, Дегтерев был настоящим человеком, гордостью Донбасса. «Такие люди ковали победы советского футбола» и бились на поле до последнего, «проявляя шахтерский характер».

Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким.

Юрий Дегтерев был голкипером «Шахтера» с 18 до 35 лет. Он также сыграл 17 матчей за сборную СССР.

Вместе с командой вратарь завоевал серебряную и бронзовую медаль чемпионата СССР, а также кубок СССР.

В 1977 году Дегтерев был признан лучшим вратарем Советского Союза.

Футбол,Денис Пушилин,
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