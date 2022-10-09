«Я гей»: Касильяс совершил каминг-аут

Футболист Икер Касильяс признался в своей ориентации в социальных сетях, пишет РЕН ТВ.

Фото: uefa.com uefa.com

Отмечается, что Касильяс в составе ФК «Реал» пять раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, он был капитаном испанской сборной. В 2008 и 2012 годах он вместе с национальной командой завоевал победу на чемпионате Европы, в 2010 - на чемпионате мира.

«Надеюсь, вы уважаете меня: я гей», - заявил футболист.

По данным телеканала, ранее Касильяс не признавался в своей сексуальной ориентации. Он прожил 12 лет в браке с телеведущей Сарой Карбонеро, стал отцом двоих детей. В марте прошлого года развелся с ней.

Пост легендарного футболиста собрал свыше 70 тыс. лайков. Однако многие подписчики заявляли, что его аккаунт кто-то взломал.

Вместе с тем, позже в интернете появилось еще одно признание. Защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль призвал Икера «рассказать об их истории». Свой пост он сопроводил романтичным эмодзи.