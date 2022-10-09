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33 минуты назад

«Спартак» и «Крылья Советов» наказали за потасовку в перерыве матча РПЛ

Lenta.ruиещё 1

Представителей «Спартака» и «Крыльев Советов» наказали за потасовку в перерыве матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Спартак» и «Крылья Советов» наказали за потасовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Потасовка произошла в перерыве игры в подтрибунном помещении. Четыре участника инцидента получили желтые карточки от арбитра. Наказание было вынесено техническому координатору «Спартака» Артему Реброву и тренеру москвичей Владимиру Слишковичу, старшему тренеру «Крыльев Советов» Сергею Булатову и спортивному директору самарцев Сергею Корниленко.

Встреча в рамках 12-го тура РПЛ прошла 9 октября в Москве. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Благодаря победе «Спартак», имеющий в активе 25 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на 11-й строчке.

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