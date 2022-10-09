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23 минуты назад

Касильяс извинился перед подписчиками за пост о каминг-ауте

Илья Родин

Легендарный испанский футболист Икер Касильяс опубликовал пост в социальных сетях. В нем он подчеркнул, что аккаунт был взломан. Соответственно, пост с признанием в «нетрадиционной ориентации» был опубликован неизвестными хакерами. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Касильяс извинился перед подписчиками за пост о каминг-ауте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мой аккаунт взломали. К счастью, все в порядке», - подчеркнул Касильяс.

Спортсмен добавил, что приносит извинения подписчикам, а также представителям ЛГБТ-сообщества.

«Я гей»: Касильяс совершил каминг-аут

По данным издания, футболист состоял в многолетнем браке с телеведущей Сарой Карбонеро. В марте 2021 года он расстался с ней и в настоящее время встречается с актрисой Алехандрой Ониевой.

Ранее сообщалось, что известие о каминг-ауте известного футболиста вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Многие подписчики писали, что страница спортсмена могла быть взломана.

Футбол,
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