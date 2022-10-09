Касильяс извинился перед подписчиками за пост о каминг-ауте

Легендарный испанский футболист Икер Касильяс опубликовал пост в социальных сетях. В нем он подчеркнул, что аккаунт был взломан. Соответственно, пост с признанием в «нетрадиционной ориентации» был опубликован неизвестными хакерами. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

«Мой аккаунт взломали. К счастью, все в порядке», - подчеркнул Касильяс.

Спортсмен добавил, что приносит извинения подписчикам, а также представителям ЛГБТ-сообщества.

По данным издания, футболист состоял в многолетнем браке с телеведущей Сарой Карбонеро. В марте 2021 года он расстался с ней и в настоящее время встречается с актрисой Алехандрой Ониевой.