«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с аутсайдером РПЛ

«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с «Торпедо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. В ходе матча полузащитник хозяев Равиль Нетфуллин получил красную карточку.

«Пари НН» имеет в активе 13 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо», на счету которого четыре балла, остается аутсайдером РПЛ и располагается на последней 16-й строке.