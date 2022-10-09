«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с аутсайдером РПЛ

«Пари Нижний Новгород» вничью сыграл с «Торпедо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. В ходе матча полузащитник хозяев Равиль Нетфуллин получил красную карточку.
«Пари НН» имеет в активе 13 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо», на счету которого четыре балла, остается аутсайдером РПЛ и располагается на последней 16-й строке.
Ранее 9 октября встречу в Москве провели «Спартак» и «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. После стало известно, что представителей команд наказали за потасовку в перерыве игры.