Канчельскис высмеял сравнивающих Соболева с Холандом

«Кого только как не называли у нас. Но что-то никто в Европе пока не может уверенно закрепиться в той или иной команде. Одни разговоры. Забил два мяча, и уже кричат, что Соболев — второй Холанд. Слушайте, если Промес уехал и не заиграл там, а вы хотите, чтобы Соболева сравнивали с норвежцем.