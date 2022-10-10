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1 час назад

Канчельскис высмеял сравнивающих спартаковца Соболева с Холандом

Газета.Ruиещё 1

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высмеял тех, кто сравнивает нападающего московского «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Канчельскис высмеял сравнивающих Соболева с Холандом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кого только как не называли у нас. Но что-то никто в Европе пока не может уверенно закрепиться в той или иной команде. Одни разговоры. Забил два мяча, и уже кричат, что Соболев — второй Холанд. Слушайте, если Промес уехал и не заиграл там, а вы хотите, чтобы Соболева сравнивали с норвежцем.

Просто смешно. Мне не понятно, откуда берутся такие разговоры. Пусть уедет и заиграет там, тогда поговорим. У нас вот Дзюба в Турции не заиграет никак. Поэтому не стоит никого ни с кем сравнивать», — сообщил Канчельскис «РБ Спорту».

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 5:2. В составе победителей по дублю оформили Квинси Промес и Александр Соболев, еще один гол забил Руслан Литвинов.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 25 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Соболев является лидером чемпионата по количеству результативных передач (5). В сезоне-2022/23 в РПЛ он забил шесть мячей.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров заявил, что его одноклубник — российский нападающий Александр Соболев — круче, чем норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

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