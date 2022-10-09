Дубль Сака принес «Арсеналу» победу над «Ливерпулем»

За «Арсенал» голами отметились бразилец Габриэль Мартинелли (1) и Букайо Сака (45+5, 76, с пенальти). В составе «Ливерпуля» мячи забивали уругваец Дарвин Нуньес (34) и бразилец Роберто Фирмино (53).

«Арсенал» вернулся на первое место в таблице (9 игр, 24 очка), «Ливерпуль» идет 10 м (8 матчей, 10 очков). «Арсенал» в следующем матче АПЛ на выезде сыграет с «Лидсом» 16 октября, «Ливерпуль» в тот же день примет «Манчестер Сити».