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1 час назад

Дубль Сака принес «Арсеналу» победу над «Ливерпулем» в матче АПЛ

Матч ТВ

Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 10 го тура АПЛ победил «Ливерпуль».

Дубль Сака принес «Арсеналу» победу над «Ливерпулем»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 3:2.

За «Арсенал» голами отметились бразилец Габриэль Мартинелли (1) и Букайо Сака (45+5, 76, с пенальти). В составе «Ливерпуля» мячи забивали уругваец Дарвин Нуньес (34) и бразилец Роберто Фирмино (53).

«Арсенал» вернулся на первое место в таблице (9 игр, 24 очка), «Ливерпуль» идет 10 м (8 матчей, 10 очков). «Арсенал» в следующем матче АПЛ на выезде сыграет с «Лидсом» 16 октября, «Ливерпуль» в тот же день примет «Манчестер Сити».

В других матчах 10 го тура АПЛ «Вест Хэм» оказался сильнее «Фулхэма» (3:1), а «Кристал Пэлас» выиграл у «Лидса» (2:1).

Футбол,Роберто Фирмино,
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