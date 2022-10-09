Алаев рассказал о брони для футболистов и сотрудников РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с мобилизацией и бронью в Лиге.
29 сентября «Спорт-Экспресс» сообщил, что РФС подготовит для футболистов РПЛ и ФНЛ бронь от частичной мобилизации. Для этого ведомство запросило у футбольных организаций списки со всеми игроками и сотрудниками клубов.
В самом РФС заявили, что по этим вопросам сотрудничают с Министерством спорта РФ.
«Мы ждем, когда министерство спорта примет решение. Есть федеральный закон, мы должны его соблюдать. У нас попросили информацию, мы ее предоставили. Обсуждается, какое будет принято решение. Мы его примем и будем реализовывать», – приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, к службе будут призваны 300 тысяч резервистов.
28 сентября стало известно, что повестку получил бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов.