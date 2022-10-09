Алаев рассказал о брони для футболистов и сотрудников РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с мобилизацией и бронью в Лиге.

Фото: Официальный сайт РФС Официальный сайт РФС

29 сентября «Спорт-Экспресс» сообщил, что РФС подготовит для футболистов РПЛ и ФНЛ бронь от частичной мобилизации. Для этого ведомство запросило у футбольных организаций списки со всеми игроками и сотрудниками клубов.

В самом РФС заявили, что по этим вопросам сотрудничают с Министерством спорта РФ.

«Мы ждем, когда министерство спорта примет решение. Есть федеральный закон, мы должны его соблюдать. У нас попросили информацию, мы ее предоставили. Обсуждается, какое будет принято решение. Мы его примем и будем реализовывать», – приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, к службе будут призваны 300 тысяч резервистов.