Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
42 минуты назад

Ван Бастен раскритиковал форварда "ПСЖ" Неймара за его поведение на поле

Газета.Ru

Трехкратный обладатель «Золотого мяча», экс-нападающий сборной Нидерландов Марко Ван Бастен раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его поведение на поле.

Ван Бастен раскритиковал форварда "ПСЖ" Неймара за его поведение на поле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Неймар — настоящий плакса, он постоянно провоцирует игроков. В одну секунду он кого-то оскорбит, а в следующую секунду он снова играет жертву. Нет разрешения прикасаться к нему.

Я бы поаплодировал, если бы кто-то действительно имел с ним дело с жестким вызовом. Он неприятный человек на поле», — цитирует экс-футболиста Mirror.

В текущем сезоне Неймар в 13 матчах за «ПСЖ» забил 11 мячей и сделал девять результативных передач. В чемпионате Франции парижский клуб занимает первое место, набрав 26 очков.

Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов с 30+ голами и 30+ голевыми передачами. До Неймара данного показателя достигли португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

Футбол,Марко ван Бастен,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители