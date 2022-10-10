Ван Бастен раскритиковал форварда "ПСЖ" Неймара за его поведение на поле

«Неймар — настоящий плакса, он постоянно провоцирует игроков. В одну секунду он кого-то оскорбит, а в следующую секунду он снова играет жертву. Нет разрешения прикасаться к нему.



Я бы поаплодировал, если бы кто-то действительно имел с ним дело с жестким вызовом. Он неприятный человек на поле», — цитирует экс-футболиста Mirror.