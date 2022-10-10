Ван Бастен раскритиковал форварда "ПСЖ" Неймара за его поведение на поле

Трехкратный обладатель «Золотого мяча», экс-нападающий сборной Нидерландов Марко Ван Бастен раскритиковал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его поведение на поле.
«Неймар — настоящий плакса, он постоянно провоцирует игроков. В одну секунду он кого-то оскорбит, а в следующую секунду он снова играет жертву. Нет разрешения прикасаться к нему.
Я бы поаплодировал, если бы кто-то действительно имел с ним дело с жестким вызовом. Он неприятный человек на поле», — цитирует экс-футболиста Mirror.
В текущем сезоне Неймар в 13 матчах за «ПСЖ» забил 11 мячей и сделал девять результативных передач. В чемпионате Франции парижский клуб занимает первое место, набрав 26 очков.
Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов с 30+ голами и 30+ голевыми передачами. До Неймара данного показателя достигли португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.