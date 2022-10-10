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56 минут назад

Защитник "Динамо" Даса считает, что Смолов смог бы играть в европейском гранде

Газета.Ru

Израильский защитник московского «Динамо» Эли Даса оценил шансы одноклубника Федора Смолова вновь заиграть в Европе.

Даса назвал игрока клуба «Динамо», способного заиграть в европейском гранде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смолов ранее выступал за нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

«Смолов — большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Фейеноорде» и «Сельте». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде. Смолов демонстрирует хороший футбол», — приводит слова защитника «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 32-летний нападающий провел десять матчей, в которых отметился. Смолов является лучшим бомбардиром бело-голубых на данном отрезке сезона.

«Динамо» после 12 туров набрало 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре столичный клуб сыграет на своем поле с «Оренбургом». Встреча состоится 15 октября.

Ранее Даса назвал главное различие чемпионата России и Нидерландов.

Футбол,Федор Смолов,Динамо,
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