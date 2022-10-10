Даса назвал игрока клуба «Динамо», способного заиграть в европейском гранде

«Смолов — большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Фейеноорде» и «Сельте». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде. Смолов демонстрирует хороший футбол», — приводит слова защитника «РБ Спорт».