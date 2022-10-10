Российские футболистки сыграли вничью с командой Белоруссии

Женская сборная России по футболу со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в понедельник в Минске.

Фото: РФС РФС

В составе сборной России голы забили Даниэла Басаева (45) и Медея Жаркова (63). У белорусок отличились Валерия Белая (40) и Анастасия Шлапакова (83). 7 октября сборные России и Белоруссии провели товарищеский матч в Борисове, победу одержала команда России со счетом 2:0.

Данные матчи стали первыми для сборной России с 22 февраля, когда российские футболистки уступили команде Бельгии в товарищеской игре (0:0, 7:8 в серии пенальти). Сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, который проходил в июле в Англии, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил россиянок до участия в турнире. Сборную России заменила команда Португалии, уступившая россиянкам в стыковых матчах. По итогам группового этапа сборная Португалии заняла последнее место в турнирной таблице группы, в которой также выступали команды Швеции, Нидерландов и Швейцарии.

До октябрьских товарищеских матчей сборные России и Белоруссии в последний раз встречались 24 мая 2012 года. Встреча прошла в рамках подготовки сборной России к отборочным играм чемпионата Европы 2013 года. Победу в том матче одержали российские футболистки (2:0). Одним из игроков встречи в составе сборной России была Елена Медведь, которая в настоящий момент входит в тренерский штаб национальной команды.