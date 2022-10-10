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35 минут назад

Российские футболистки сыграли вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче

ТАССиещё 3

Женская сборная России по футболу со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в понедельник в Минске.

Российские футболистки сыграли вничью с командой Белоруссии
Фото: РФСРФС

В составе сборной России голы забили Даниэла Басаева (45) и Медея Жаркова (63). У белорусок отличились Валерия Белая (40) и Анастасия Шлапакова (83). 7 октября сборные России и Белоруссии провели товарищеский матч в Борисове, победу одержала команда России со счетом 2:0.

Данные матчи стали первыми для сборной России с 22 февраля, когда российские футболистки уступили команде Бельгии в товарищеской игре (0:0, 7:8 в серии пенальти). Сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, который проходил в июле в Англии, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил россиянок до участия в турнире. Сборную России заменила команда Португалии, уступившая россиянкам в стыковых матчах. По итогам группового этапа сборная Португалии заняла последнее место в турнирной таблице группы, в которой также выступали команды Швеции, Нидерландов и Швейцарии.

До октябрьских товарищеских матчей сборные России и Белоруссии в последний раз встречались 24 мая 2012 года. Встреча прошла в рамках подготовки сборной России к отборочным играм чемпионата Европы 2013 года. Победу в том матче одержали российские футболистки (2:0). Одним из игроков встречи в составе сборной России была Елена Медведь, которая в настоящий момент входит в тренерский штаб национальной команды.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до уведомления.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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