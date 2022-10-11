Назван лучший игрок в истории футбола

Издание FourFourTwo составило список лучших футболистов в истории футбола. Первое место занял игрок французского "ПСЖ" Лионель Месси. Вторую строчку занял чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона.

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Замкнул тройку форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Также в пятерку попали бразилец Пеле и чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедин Зидан. Интересно, что вратарь сборной СССР Лев Яшин занял 31 место.

Месси проводит второй сезон во французском "ПСЖ", "Барселону" он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех девяти матчах команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн. Месси является воспитанником "Барселоны".