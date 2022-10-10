«Арсенал» продлит контракт с Мартинелли

21-летний бразильский форвард Габриэл Мартинелли близок к подписанию нового трудового соглашения с лондонским «Арсеналом». Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Мартинелли защищает цвета «канониров» с лета 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с английским клубом рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Габриэл принял участие в 11 поединках во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.