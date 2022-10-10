УЕФА утвердил расписание квалификации Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание матчей группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
В понедельник появилась информация, что УЕФА разослал национальным федерациям сообщение об ошибке в ранее представленном календаре квалификации.
Встреча группы С между сборными Италии и Англии запланирована на 23 марта 2023 года, на следующий день в группе B состоится игра между командами Франции и Нидерландов.
Ответный матч Нидерланды — Франция запланирован на 13 октября 2023 года, англичане встретятся с итальянцами 17 октября.
Сборная России не была допущена к процедуре жеребьевки отборочного турнира из за ситуации на Украине.
Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.