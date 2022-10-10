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1 час назад

УЕФА утвердил расписание квалификации Евро-2024

Матч ТВ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание матчей группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

УЕФА утвердил расписание квалификации Евро-2024
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В понедельник появилась информация, что УЕФА разослал национальным федерациям сообщение об ошибке в ранее представленном календаре квалификации.

Встреча группы С между сборными Италии и Англии запланирована на 23 марта 2023 года, на следующий день в группе B состоится игра между командами Франции и Нидерландов.

Ответный матч Нидерланды — Франция запланирован на 13 октября 2023 года, англичане встретятся с итальянцами 17 октября.

Сборная России не была допущена к процедуре жеребьевки отборочного турнира из за ситуации на Украине.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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