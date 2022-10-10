Хавбек «Аделаиды» Джошуа Кавалло осудил Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля за шутки о геях.

Ранее бывший вратарь «Реала» и сборной Испании написал в твиттере:

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья». Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» отреагировал на твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ️ ».

Через некоторое время после удаления твита в социальной сети Икера Касильяса появилась запись о том, что его аккаунт был взломан. Пуйоль извинился за свою шутку.

«Шутки и высмеивание каминг-аутов в футболе со стороны Касильяса и Пуйоля разочаровывают. Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК+.

Мои образцы для подражания и легенды футбола высмеивают каминг-ауты и мое сообщество. Запредельное неуважение», – написал футболист в твиттере.

Кавалло сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.