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1 час назад

Футболист-гей Кавалло о твитах Касильяса и Пуйоля: «Запредельное неуважение. Высмеивание каминг-аутов разочаровывает»

Sports.ru

Хавбек «Аделаиды» Джошуа Кавалло осудил Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля за шутки о геях.

Джошуа Кавалло осудил Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля за шутки о геях
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее бывший вратарь «Реала» и сборной Испании написал в твиттере:

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья». Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» отреагировал на твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ️ ».

Через некоторое время после удаления твита в социальной сети Икера Касильяса появилась запись о том, что его аккаунт был взломан. Пуйоль извинился за свою шутку.

«Шутки и высмеивание каминг-аутов в футболе со стороны Касильяса и Пуйоля разочаровывают. Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК+.

Мои образцы для подражания и легенды футбола высмеивают каминг-ауты и мое сообщество. Запредельное неуважение», – написал футболист в твиттере.

Кавалло сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

Касильяс пошутил о каминг-ауте (уверяет, что взломали), Пуйоль присоединился. Их раскритиковали, а твиты удалили.

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