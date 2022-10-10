Пауло Дибала пропустит от 4 до 8 недель из-за травмы

Стал известен характер травмы аргентинского нападающего «Ромы» Пауло Дибалы, сообщается в Twitter Sky Sport.

По информации СМИ, форвард национальной команды Аргентины Дибала пропустит от 4 до 8 недель. У него подтвердилось подозрение на травму четырехглавой мышцы бедра.

Дибала накануне получил повреждение в матче Серии А с «Лечче» (2:1), когда исполнял одиннадцатиметровый.