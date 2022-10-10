Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
51 минуту назад

Пауло Дибала пропустит от 4 до 8 недель из-за травмы — СМИ

Матч ТВиещё 3

Стал известен характер травмы аргентинского нападающего «Ромы» Пауло Дибалы, сообщается в Twitter Sky Sport.

Пауло Дибала пропустит от 4 до 8 недель из-за травмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации СМИ, форвард национальной команды Аргентины Дибала пропустит от 4 до 8 недель. У него подтвердилось подозрение на травму четырехглавой мышцы бедра.

Дибала накануне получил повреждение в матче Серии А с «Лечче» (2:1), когда исполнял одиннадцатиметровый.

В 11 матчах нынешнего сезона в составе «Ромы» Дибала забил 7 голов и сделал 2 ассиста. 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира.

Футбол,Пауло Дибала,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители