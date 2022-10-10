ЦСКА может купить полузащитника «Зенита» за 1-1,5 миллиона евро

Московский ЦСКА намерен приобрести российского полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщает известный российский журналист Иван Карпов.

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По информации инсайдера, сумма трансфера может составить от одного до полутора миллиона евро.В команде Федотова Сутормина видят как футболиста способного создать конкуренцию для Гайича, а также он может закрывать позиции Карраскаля и Медины.

Весной сообщалось об интересе столичного «Динамо» к кандидатуре 28-летнего футболиста. Но летом Сутормин продлил контракт с «Зенитом». Сейчас он недоволен отсутствием игровой практики в питерской команде.