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1 час назад

ЦСКА может купить Сутормина у «Зенита» за 1-1,5 миллиона евро

Спорт день за днемиещё 3

Московский ЦСКА намерен приобрести российского полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, сообщает известный российский журналист Иван Карпов.

ЦСКА может купить полузащитника «Зенита» за 1-1,5 миллиона евро
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По информации инсайдера, сумма трансфера может составить от одного до полутора миллиона евро.В команде Федотова Сутормина видят как футболиста способного создать конкуренцию для Гайича, а также он может закрывать позиции Карраскаля и Медины.

Весной сообщалось об интересе столичного «Динамо» к кандидатуре 28-летнего футболиста. Но летом Сутормин продлил контракт с «Зенитом». Сейчас он недоволен отсутствием игровой практики в питерской команде.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. По оценкам портала Transfermarkt текущая стоимость полузащитника составляет 3 млн евро. В текущем сезоне Алексей Сутормин появлялся на поле 10 раз.

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